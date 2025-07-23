Меню
Сколько серий в аниме-сериале "Боевой континент"?

Сколько серий в аниме-сериале "Боевой континент"?

Олег Скрынько 23 июля 2025
Наш ответ:

Аниме-сериал «Боевой континент» — это китайский анимационный проект, который выходит с 2018 года. Он отличается от привычного японского аниме тем, что выпускается в формате веб-сериала и обновляется регулярно, по серии в неделю. На июль 2025 года у сериала уже более 300 серий, и он продолжается. Количество эпизодов растёт, так как проект имеет большой успех и основан на популярном китайском романе. То есть, точное число серий может меняться каждую неделю, но сейчас их свыше 300, и история всё ещё развивается.

Тан Сань — талантливый ученик клана боевых искусств, осмеливается изучить тайные техники, запрещённые его наставниками. За такое нарушение полагается смерть, и чтобы избежать наказания, он бросается со скалы. Но смерть — не конец: Тан перерождается в другом мире, на Боевом континенте, где каждый рождается со своим духом, и только сильные способны выжить. Здесь он — обычный сын кузнеца, а его дух считается одним из самых слабых.

Боевой континент
боевик, приключения, аниме, фэнтези
2018, Китай
