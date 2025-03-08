Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме «Рубеж Шангри-Ла»?

Сколько серий в аниме «Рубеж Шангри-Ла»?

Олег Скрынько 8 марта 2025 Дата обновления: 8 марта 2025
Наш ответ:

«Рубеж Шангри-Ла» — аниме-сериал, в котором сочетаются фэнтези и боевик. Первый сезон начал выходить в октябре 2023 года, тогда как второй стартовал в октябре 2024 года и длится до сих пор. Дебютный сезон включает 25 эпизодов. Второй будет тоже насчитывать 25 эпизодов. Продолжительность каждой серии составляет около 23 минут. В России шоу можно смотреть в онлайн-кинотеатрах Amediateka, Okko, Wink, KION, «Иви» и других.

В центре сюжета — старшеклассник Ракуро Хидзутомэ. Он фанатеет по видеоиграм, причем выбирает худшие из них, но всегда добивается победы. Ракуро настолько развил свои игровые навыки, что уже никакая игра не кажется ему плохой по части получения удовольствия. Однажды парень начинает играть в онлайн-игру Shangri-La Frontier, но оказывается, что пройти ее не так просто.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рубеж Шангри-Ла
Рубеж Шангри-Ла аниме , фэнтези
2023, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше