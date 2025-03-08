Сколько серий в аниме «Рубеж Шангри-Ла»?

Наш ответ:

«Рубеж Шангри-Ла» — аниме-сериал, в котором сочетаются фэнтези и боевик. Первый сезон начал выходить в октябре 2023 года, тогда как второй стартовал в октябре 2024 года и длится до сих пор. Дебютный сезон включает 25 эпизодов. Второй будет тоже насчитывать 25 эпизодов. Продолжительность каждой серии составляет около 23 минут. В России шоу можно смотреть в онлайн-кинотеатрах Amediateka, Okko, Wink, KION, «Иви» и других.



В центре сюжета — старшеклассник Ракуро Хидзутомэ. Он фанатеет по видеоиграм, причем выбирает худшие из них, но всегда добивается победы. Ракуро настолько развил свои игровые навыки, что уже никакая игра не кажется ему плохой по части получения удовольствия. Однажды парень начинает играть в онлайн-игру Shangri-La Frontier, но оказывается, что пройти ее не так просто.