Сколько серий в аниме «Реинкарнация безработного»?

Наш ответ:

«Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» — аниме, стартовавшее 10 января 2021 года. Второй и заключительный сезон вышел в 2024 году. Каждый из сезонов насчитывает по 24 эпизода. Таким образом, шоу состоит из 48 серий. Продолжительность каждой — 23 минуты.



По сюжету 34-летний безработный спасает группу подростков от смерти в автокатастрофе, но погибает сам. Он возрождается в магическом мире, где получает имся Рудеус Грейрат. Пользуясь сохранившимися знаниями и опытом, он собирается прожить правильную жизнь. Новые родители считают его вундеркиндом, поскольку он обладает сверхъестественными способностями и зрелым умом. Рудеус начинает обучение у сильных воинов. В то же время он мечтает обрести возлюбленную.