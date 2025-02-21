Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме «Реинкарнация безработного»?

Сколько серий в аниме «Реинкарнация безработного»?

Олег Скрынько 21 февраля 2025 Дата обновления: 21 февраля 2025
Наш ответ:

«Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» — аниме, стартовавшее 10 января 2021 года. Второй и заключительный сезон вышел в 2024 году. Каждый из сезонов насчитывает по 24 эпизода. Таким образом, шоу состоит из 48 серий. Продолжительность каждой — 23 минуты.

По сюжету 34-летний безработный спасает группу подростков от смерти в автокатастрофе, но погибает сам. Он возрождается в магическом мире, где получает имся Рудеус Грейрат. Пользуясь сохранившимися знаниями и опытом, он собирается прожить правильную жизнь. Новые родители считают его вундеркиндом, поскольку он обладает сверхъестественными способностями и зрелым умом. Рудеус начинает обучение у сильных воинов. В то же время он мечтает обрести возлюбленную.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире приключения, аниме , фэнтези, мелодрама
2021, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше