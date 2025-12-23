Сколько серий в аниме «Пять сантиметров в секунду»?

«Пять сантиментов в секунду» — японский аниме-фильм в жанре мелодрамы. Мировая премьера состоялась 8 февраля 2024 года. Режиссером, автором сценария, продюсером, оператором, художником и монтажеров выступает знаменитый аниматор Макото Синкай.
«Пять сантиментов в секунду» представляет собой полнометражный мультфильм, а не сериал. Хронометраж составляет 63 минуты. При этом картина состоит из трех частей (три истории о любви, времени и расстоянии). Первая часть — «Отрывок о цветущей сакуре», вторая — «Космонавт», третья — «5 сантиметров в секунду». Кроме того, 18 сентября 2025 году вышла одноименная игровая адаптация, длительность которой — 120 минут.
Фильм повествует о более чем десятке лет из жизни главного героя в лице Такаки Тоно.
