Сколько серий в аниме "Прекрасная вечерняя луна"?

Сколько серий в аниме "Прекрасная вечерняя луна"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 февраля 2026 Дата обновления ответа: 9 февраля 2026

«Прекрасная вечерняя луна» — аниме-сериал, стартовавший на экранах в 2026 году.

Точное количество серий

В аниме «Прекрасная вечерняя луна» 12 серий. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов первого сезона:

  • Эпизод 1— 11 января 2026
  • Эпизод 2 — 18 января 2026
  • Эпизод 3— 25 января 2026
  • Эпизод 4 — 1 февраля 2026
  • Эпизод 5 — 8 февраля 2026
  • Эпизод 6 — 15 февраля 2026
  • Эпизод 7 — 22 февраля 2026
  • Эпизод 8 — 1 марта 2026
  • Эпизод 9 — 8 марта 2026
  • Эпизод 10 — 15 марта 2026
  • Эпизод 11 — 22 марта 2026
  • Эпизод 12 — 29 марта 2026

О чем аниме:

 

Ёи Такигути — популярная в школе девушка, чья выразительная внешность и уверенная, спокойная манера поведения принесли ей прозвище «принц» среди одноклассниц. Сама Ёи тяготится этим вниманием и предпочитает держаться отстранённо.

Эта привычная для неё реальность рушится с появлением нового ученика — Кохаку Итимуры. Его странная, безрассудная натура и манера действовать по первому порыву тоже заставляют окружающих видеть в нём своего «принца». При первой же встрече Кохаку, в отличие от всех остальных, называет Ёи не «крутой», а просто красивой девушкой. Этот простой комплимент вызывает в ней незнакомое смятение, а его прямой, заинтересованный взгляд заставляет её теряться.

Для Ёи Кохаку становится первым человеком, который смотрит на неё не как на недосягаемый идеал, а как на обычную девушку. Все её попытки сохранить дистанцию разбиваются о его настойчивое и искреннее внимание — кажется, он твёрдо решил завоевать её сердце.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Прекрасная вечерняя луна
Прекрасная вечерняя луна аниме , мелодрама
2026, Япония
0.0
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
