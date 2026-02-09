Сколько серий в аниме "Прекрасная вечерняя луна"?

«Прекрасная вечерняя луна» — аниме-сериал, стартовавший на экранах в 2026 году.

Точное количество серий

В аниме «Прекрасная вечерняя луна» 12 серий. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов первого сезона:

Эпизод 1— 11 января 2026

Эпизод 2 — 18 января 2026

Эпизод 3— 25 января 2026

Эпизод 4 — 1 февраля 2026

Эпизод 5 — 8 февраля 2026

Эпизод 6 — 15 февраля 2026

Эпизод 7 — 22 февраля 2026

Эпизод 8 — 1 марта 2026

Эпизод 9 — 8 марта 2026

Эпизод 10 — 15 марта 2026

Эпизод 11 — 22 марта 2026

Эпизод 12 — 29 марта 2026

О чем аниме:

Ёи Такигути — популярная в школе девушка, чья выразительная внешность и уверенная, спокойная манера поведения принесли ей прозвище «принц» среди одноклассниц. Сама Ёи тяготится этим вниманием и предпочитает держаться отстранённо.



Эта привычная для неё реальность рушится с появлением нового ученика — Кохаку Итимуры. Его странная, безрассудная натура и манера действовать по первому порыву тоже заставляют окружающих видеть в нём своего «принца». При первой же встрече Кохаку, в отличие от всех остальных, называет Ёи не «крутой», а просто красивой девушкой. Этот простой комплимент вызывает в ней незнакомое смятение, а его прямой, заинтересованный взгляд заставляет её теряться.



Для Ёи Кохаку становится первым человеком, который смотрит на неё не как на недосягаемый идеал, а как на обычную девушку. Все её попытки сохранить дистанцию разбиваются о его настойчивое и искреннее внимание — кажется, он твёрдо решил завоевать её сердце.