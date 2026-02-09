Сколько серий в аниме "Прекрасная вечерняя луна"?

«Прекрасная вечерняя луна» — аниме-сериал, стартовавший на экранах в 2026 году.
В аниме «Прекрасная вечерняя луна» 12 серий. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов первого сезона:
Ёи Такигути — популярная в школе девушка, чья выразительная внешность и уверенная, спокойная манера поведения принесли ей прозвище «принц» среди одноклассниц. Сама Ёи тяготится этим вниманием и предпочитает держаться отстранённо.
Эта привычная для неё реальность рушится с появлением нового ученика — Кохаку Итимуры. Его странная, безрассудная натура и манера действовать по первому порыву тоже заставляют окружающих видеть в нём своего «принца». При первой же встрече Кохаку, в отличие от всех остальных, называет Ёи не «крутой», а просто красивой девушкой. Этот простой комплимент вызывает в ней незнакомое смятение, а его прямой, заинтересованный взгляд заставляет её теряться.
Для Ёи Кохаку становится первым человеком, который смотрит на неё не как на недосягаемый идеал, а как на обычную девушку. Все её попытки сохранить дистанцию разбиваются о его настойчивое и искреннее внимание — кажется, он твёрдо решил завоевать её сердце.
