Сколько серий в аниме "Полуночный мотив сердца"?

«Полуночный мотив сердца» — японский аниме-сериал, стартовавший в 2026 году.

В первом сезоне аниме «Полуночный мотив сердца» выйдет 12 серий.

Арису Ямабуки — перфекционист и наследник могущественной корпорации, которому для идеала всегда не хватает одного процента. Этим недостающим звеном в его жизни стало ночное радиошоу «Полуночный мотив сердца» и загадочный голос ведущей Apollo. Их внезапное исчезновение оставило в его душе незаживающую рану.



Спустя годы, поступив в бывшую женскую школу Фурин, Арису сталкивается с чудом: в школьной радиостудии он слышит тот самый голос. Перед ним — четыре девушки с собственными мечтами: будущая певица, сэйю, витьюбер и диктор. И каждая из них неуловимо напоминает ему ту самую Apollo.



Решив помочь всем четырём реализовать их устремления, Арису не только надеется приблизить их к успеху, но и тайно рассчитывает разгадать самую главную загадку своего прошлого. Его путь к собственному совершенству теперь лежит через их голоса.