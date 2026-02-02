Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме "Полуночный мотив сердца"?

Сколько серий в аниме "Полуночный мотив сердца"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 февраля 2026 Дата обновления ответа: 3 февраля 2026

«Полуночный мотив сердца» — японский аниме-сериал, стартовавший в 2026 году.

Количество серий в аниме «Полуночный мотив сердца»

В первом сезоне аниме «Полуночный мотив сердца» выйдет 12 серий.

График выхода серий:

  • Серия 1 — 6 января 2026
  • Серия 2 — 13 января 2026
  • Серия 3 — 20 января 2026
  • Серия 4 — 27 января 2026
  • Серия 5 — 3 февраля 2026
  • Серия 6 — 10 февраля 2026
  • Серия 7 — 17 февраля 2026
  • Серия 8 — 24 февраля 2026
  • Серия 9 — 3 марта 2026
  • Серия 10 — 10 марта 2026
  • Серия 11 — 17 марта 2026
  • Серия 12 — 24 марта 2026

О чем аниме:

Арису Ямабуки — перфекционист и наследник могущественной корпорации, которому для идеала всегда не хватает одного процента. Этим недостающим звеном в его жизни стало ночное радиошоу «Полуночный мотив сердца» и загадочный голос ведущей Apollo. Их внезапное исчезновение оставило в его душе незаживающую рану.

Спустя годы, поступив в бывшую женскую школу Фурин, Арису сталкивается с чудом: в школьной радиостудии он слышит тот самый голос. Перед ним — четыре девушки с собственными мечтами: будущая певица, сэйю, витьюбер и диктор. И каждая из них неуловимо напоминает ему ту самую Apollo.

Решив помочь всем четырём реализовать их устремления, Арису не только надеется приблизить их к успеху, но и тайно рассчитывает разгадать самую главную загадку своего прошлого. Его путь к собственному совершенству теперь лежит через их голоса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полуночный мотив сердца
Полуночный мотив сердца аниме , мелодрама, комедия
2026, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше