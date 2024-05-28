Сколько серий в аниме "О моем перерождении в слизь"?

Наш ответ:

Аниме-сериал "О моем перерождении в слизь" на сегодняшний день насчитывает 72 эпизода, распределенные по трем сезонам, каждый из которых включает 24 эпизода длительностью по 24 минуты.



Сюжет знакомит нас с Сатору Миками, 37-летним офисным работником, который мечтает лишь о том, чтобы найти девушку. Однако одна встреча с другом на улице заканчивается трагедией: на товарища нападает грабитель с ножом, и Сатору получает смертельный удар, защищая его. Но это не конец для Миками — он перерождается в другом мире. Перед смертью он подумал о том, как ужасна потеря крови, и после перерождения получает тело слизня, в котором кровь попросту отсутствует. Но что может сделать в огромном и незнакомом мире, пусть и разумная, но слизь?

