Сколько серий в аниме "Необъятный океан"?

Олег Скрынько 25 июня 2025 Дата обновления: 25 июня 2025
Наш ответ:

«Необъятный океан» - аниме сериал, который состоит из одного сезона, тогда как старт второго запланирован на июль 2025 года. На данный момент в эфир вышли двенадцать эпизодов. Сколько будет включать второй сезон пока что неизвестно.

Напоминаем сюжет аниме, полюбившегося многим зрителям. Иори Китахара приезжает в приморский городок, где поступает в университет и поселяется в доме у семьи Котэгава, владеющей небольшим магазином дайверского оборудования. Ирония судьбы в том, что сам Иори с детства страдает аквафобией — даже мысль о погружении под воду вызывает у него панику. Но знакомство с местными дайверами, их страстью к океану и поддержкой постепенно меняет его отношение. Через преодоление страхов, сомнений и себя самого Иори начинает открывать красоту морских глубин, обретая не только новое увлечение, но и веру в собственные силы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Необъятный океан
Необъятный океан комедия, аниме
2018, Япония
0.0
