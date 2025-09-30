Сколько серий в аниме «Моя геройская академия»?

«Моя геройская академия» — аниме-сериал, стартовавший в 2016 году. 4 октября 2025 года начнет выходить восьмой сезон, который станет заключительным.
Действие разворачивается в мире, где 99% населения обладают разными суперспособностями — от контроля над огнем до необыкновенной физической силы. Но судьба молодого парня по имени Изуку Мидория оказалась иной — он оказался единственным ребенком, кто не получил никаких особых умений. Впрочем, его решимость и душевная сила превосходят многих супергероев. Благодаря упорному труду и отваге Изуку поступил в геройскую академию, чтобы стать героем и помогать другим.
