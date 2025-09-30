Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме «Моя геройская академия»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 сентября 2025 Дата обновления ответа: 30 сентября 2025

«Моя геройская академия» — аниме-сериал, стартовавший в 2016 году. 4 октября 2025 года начнет выходить восьмой сезон, который станет заключительным.

Сколько серий включает аниме?

  • Сезон 1 — 13 эпизодов
  • Сезон 2 — 25 эпизодов
  • Сезон 3 — 25 эпизодов
  • Сезон 4 — 25 эпизодов
  • Сезон 5 — 25 эпизодов
  • Сезон 6 — 25 эпизодов
  • Сезон 7 — 21 эпизод
  • Сезон 8 — количество сезонов пока не объявлено. По слухам, их будет 11.

О чем сериал

Действие разворачивается в мире, где 99% населения обладают разными суперспособностями — от контроля над огнем до необыкновенной физической силы. Но судьба молодого парня по имени Изуку Мидория оказалась иной — он оказался единственным ребенком, кто не получил никаких особых умений. Впрочем, его решимость и душевная сила превосходят многих супергероев. Благодаря упорному труду и отваге Изуку поступил в геройскую академию, чтобы стать героем и помогать другим.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моя геройская академия
Моя геройская академия комедия, боевик, приключения, аниме
2016, Япония
8.0
