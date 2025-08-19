Сколько серий в аниме "Магия и мускулы"?

«Магия и мускулы» — аниме-сериал, который начал выходить в 2023 году.
Синопсис гласит:
Мэш Бёрндэд появился на свет в мире, где магия решает всё, но сам оказался абсолютно лишён способностей. Чтобы спасти сына, отец долгие годы скрывал его от посторонних и увёл жить в лес, подальше от людских глаз. Там Мэш вырастает, закаляя тело и развивая невероятную силу, не изменяя любви к сладкой выпечке. Но тайна раскрывается, и теперь, чтобы выжить, юноше предстоит поступить в элитную академию магии и выдержать её суровые испытания, опираясь только на собственные мышцы.
На сегодняшний день в эфир вышло 24 эпизода: каждый из двух сезонов, доступных к просмотру, включает по 12 серий.
