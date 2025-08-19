Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме "Магия и мускулы"?

Сколько серий в аниме "Магия и мускулы"?

Олег Скрынько 19 августа 2025 Дата обновления: 19 августа 2025
Наш ответ:

«Магия и мускулы» — аниме-сериал, который начал выходить в 2023 году.

Синопсис гласит:

Мэш Бёрндэд появился на свет в мире, где магия решает всё, но сам оказался абсолютно лишён способностей. Чтобы спасти сына, отец долгие годы скрывал его от посторонних и увёл жить в лес, подальше от людских глаз. Там Мэш вырастает, закаляя тело и развивая невероятную силу, не изменяя любви к сладкой выпечке. Но тайна раскрывается, и теперь, чтобы выжить, юноше предстоит поступить в элитную академию магии и выдержать её суровые испытания, опираясь только на собственные мышцы.

Сколько серий в аниме «Магия и мускулы»

На сегодняшний день в эфир вышло 24 эпизода: каждый из двух сезонов, доступных к просмотру, включает по 12 серий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Магия и мускулы
Магия и мускулы аниме , боевик, комедия
2023, Япония
9.0
