Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме «Инцидент Дарвина»?

Сколько серий в аниме «Инцидент Дарвина»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 февраля 2026 Дата обновления ответа: 5 февраля 2026

«Инцидент Дарвина» — аниме-сериал, в котором сочетаются фантастика, драма и триллер. Первый сезон насчитывает 13 эпизодов. Шоу представляет собой экранизацию одноименной манги Сюна Умэдзавы. Премьера состоялась 6 января 2026 года.

О чем аниме

В глухой местности штата Миссури живёт мальчик по имени Чарли. Он — наполовину человек и наполовину шимпанзе, то есть «чепанзе». Благодаря этому он обладает интеллектом, намного превосходящим человеческий, а также физическими способностями, которые заметно превосходят возможности обычных шимпанзе. В 15 лет Чарли поступает в школу и знакомится с Люси — умной, но необычайно скрытной девушкой. В дальнейшем Чарли оказывается под угрозой со стороны террористической группы ALA, которая борется за освобождение животных. Чтобы защитить свою семью и Люси, он принимает решение бороться с терроризмом, дискриминацией и нарушениями прав человека.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Инцидент Дарвина
Инцидент Дарвина аниме , фантастика
2026, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше