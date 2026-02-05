Сколько серий в аниме «Инцидент Дарвина»?

«Инцидент Дарвина» — аниме-сериал, в котором сочетаются фантастика, драма и триллер. Первый сезон насчитывает 13 эпизодов. Шоу представляет собой экранизацию одноименной манги Сюна Умэдзавы. Премьера состоялась 6 января 2026 года.
В глухой местности штата Миссури живёт мальчик по имени Чарли. Он — наполовину человек и наполовину шимпанзе, то есть «чепанзе». Благодаря этому он обладает интеллектом, намного превосходящим человеческий, а также физическими способностями, которые заметно превосходят возможности обычных шимпанзе. В 15 лет Чарли поступает в школу и знакомится с Люси — умной, но необычайно скрытной девушкой. В дальнейшем Чарли оказывается под угрозой со стороны террористической группы ALA, которая борется за освобождение животных. Чтобы защитить свою семью и Люси, он принимает решение бороться с терроризмом, дискриминацией и нарушениями прав человека.
