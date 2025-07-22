Сколько серий в аниме "Гачиакута"?

Наш ответ:

«Гачиакута» - новое аниме, которое начало выходить 6 июля 2025 года. В общей сложности первый сезон будет содержать 14 эпизодов и завершится 5 октября 2025 года.



Напоминаем сюжет популярной новинки. Мальчик по имени Рудо живёт вместе с приёмным отцом в нищенских кварталах богатого города, где бедняки едва сводят концы с концами, а элита утопает в роскоши и без сожаления сбрасывает весь мусор в огромную Бездну. Однажды Рудо несправедливо обвиняют в убийстве отца и отправляют в ссылку — прямо в эту самую Бездну, кишащую чудовищами, возникшими из отбросов. Чтобы остаться в живых, выяснить правду и добиться справедливости, ему придётся овладеть таинственной силой и примкнуть к группе бойцов по прозвищу Мусорщики, которые ведут борьбу с чудовищами из мусора.