Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме "Гачиакута"?

Сколько серий в аниме "Гачиакута"?

Олег Скрынько 22 июля 2025 Дата обновления: 22 июля 2025
Наш ответ:

«Гачиакута» - новое аниме, которое начало выходить 6 июля 2025 года. В общей сложности первый сезон будет содержать 14 эпизодов и завершится 5 октября 2025 года.

Напоминаем сюжет популярной новинки. Мальчик по имени Рудо живёт вместе с приёмным отцом в нищенских кварталах богатого города, где бедняки едва сводят концы с концами, а элита утопает в роскоши и без сожаления сбрасывает весь мусор в огромную Бездну. Однажды Рудо несправедливо обвиняют в убийстве отца и отправляют в ссылку — прямо в эту самую Бездну, кишащую чудовищами, возникшими из отбросов. Чтобы остаться в живых, выяснить правду и добиться справедливости, ему придётся овладеть таинственной силой и примкнуть к группе бойцов по прозвищу Мусорщики, которые ведут борьбу с чудовищами из мусора.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гачиакута
Гачиакута боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
9.0
