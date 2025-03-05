Сколько серий в аниме «Дни Сакамото»?

Наш ответ:

«Дни Сакамото» — аниме-сериал, стартовавший 11 января 2025 года на стрим-сервисе Netflix. Сезон будет включать тринадцать эпизодов. На данный момент из них доступны восемь. Серии выходят в еженедельном формате. Премьера финальной серии намечена на 5 апреля. Этот комедийный боевик повествует о Таро Сакамото, который в прошлом был профессиональным киллером, но решил покончить с криминалом, когда у него появилась жена. В дальнейшем у Таро и его супруги рождается дочь Хана. Сам Таро утратил былую физическую форму и стал хозяином магазина. Однако преступное прошлое настигает Таро и грозит разрушить его семью.