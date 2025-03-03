Сколько серий в аниме «Дандадан»?

Наш ответ:

«Дандадан» — аниме-сериал, основанный на одноименной манге Юкинобу Тацу. На данный момент шоу состоит из одного сезона, но второй уже официально анонсирован и пребывает в производстве. Дебютный сезон выходил с сентября по декабрь 2024 года. Он включает двенадцать эпизодов. Продолжительность каждого — около 24 минут. Премьера второго сезона намечена на июль 2025 года.



Главными героями выступают ученица старшей школы Момо Аясэ и ее новый знакомый Кэн Такакура. Девочка убеждена, что в мире есть привидения, тогда как Кэн уверен в существовании инопланетян. Чтобы разрешить свой спор Момо и Кэн решают исследовать оккультные места и в итоге приходят к выводу, что оба правы.