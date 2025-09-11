Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме "Апокалипсис Миногры"?

Олег Скрынько 11 сентября 2025 Дата обновления: 11 сентября 2025
Наш ответ:

«Апокалипсис Миногры: Покорение другого мира начинается с разрушенной цивилизации» — аниме-сериал, вышедший на экраны в 2025 году.

Синопсис гласит:

Такуто Ира с детства страдал от болезни, но после смерти обрел новую жизнь в мире, похожем на фэнтезийную пошаговую стратегию. Теперь он воплотился в божество, управляющее мрачной цивилизацией Майногра. Героя ждут непростые испытания и захватывающие приключения.

Сколько серий в аниме «Апокалипсис Миногры»

В рамках первого сезона выпущено 12 эпизодов. Публикуем полный список серий с датами релиза:

  • Эпизод 1 — 6 июля 2025
  • Эпизод 2 — 13 июля 2025
  • Эпизод 3 — 20 июля 2025
  • Эпизод 4 — 27 июля 2025
  • Эпизод 5 — 3 августа 2025
  • Эпизод 6 — 10 августа 2025
  • Эпизод 7 — 17 августа 2025
  • Эпизод 8 — 24 августа 2025
  • Эпизод 9 — 31 августа 2025
  • Эпизод 10 — 7 сентября 2025
  • Эпизод 11 — 14 сентября 2025
  • Эпизод 12 — 21 сентября 2025

Будет ли продлен сериал на второй сезон, пока неизвестно.

