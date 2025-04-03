Меню
Сколько серий в аниме "Аля иногда кокетничает со мной по-русски"?

Олег Скрынько 3 апреля 2025 Дата обновления: 3 апреля 2025
Наш ответ:

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски» - аниме-сериал, который начал выходить в 2024 году. Первый сезон состоит из 12 эпизодов. Пока неизвестно, когда выйдет второй сезон, а также то, сколько серий он в себя включит.

Напоминаем сюжет. Масатика Кудзэ – ученик элитной Академии Сэирэи, где обучаются самые одарённые школьники Японии. Среди его одноклассников – Аля, девушка с русско-японскими корнями, обладающая умом, красотой и довольно жёстким нравом. Масатика не особо увлечён учёбой и часто прогуливает занятия, а общение с Алей его вовсе не интересует. Однако однажды девушка неожиданно начинает заигрывать с ним по-русски, даже не догадываясь, что Масатика владеет этим языком в совершенстве.

