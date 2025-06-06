Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в 4 сезоне сериала «Атака титанов»?

Олег Скрынько 6 июня 2025 Дата обновления: 6 июня 2025
Наш ответ:

«Атака титанов» — хитовый аниме-сериал для взрослых, выходивший в 2013–2023 годах. Четвертый и заключительный сезон шоу включает 30 эпизодов. Продолжительность каждого составляет 24 минуты. В России сериал в полном объеме доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Действие разворачивается в будущем, когда оставшиеся в живых люди, спрятавшись за высокими стенами, ведут отчаянную борьбу с гигантскими людоедами, которые известны как титаны. По сюжету подростки Эрен и Микаса становятся свидетелями нападения титанов на деревню. На глазах Эрена один из монстров убивает и съедает его мать. Он клянется отомстить, истребив всех титанов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Атака титанов
Атака титанов боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
8.0
