Сколько серий в 4 сезоне сериала «Атака титанов»?

«Атака титанов» — хитовый аниме-сериал для взрослых, выходивший в 2013–2023 годах. Четвертый и заключительный сезон шоу включает 30 эпизодов. Продолжительность каждого составляет 24 минуты. В России сериал в полном объеме доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Действие разворачивается в будущем, когда оставшиеся в живых люди, спрятавшись за высокими стенами, ведут отчаянную борьбу с гигантскими людоедами, которые известны как титаны. По сюжету подростки Эрен и Микаса становятся свидетелями нападения титанов на деревню. На глазах Эрена один из монстров убивает и съедает его мать. Он клянется отомстить, истребив всех титанов.
Авторизация по e-mail