Сколько серий у аниме "Кайдзю № 8"?

Олег Скрынько 28 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Кайдзю № 8" — новое японское аниме, успевшее покорить зрителей со всех уголков земного шара. В первом сезоне аниме-сериала планируется показ 12 эпизодов. Последняя серия первого сезона выйдет на экраны 29 июня 2024 года.

Элитное военное подразделение Корпус обороны на страже мирных жителей Японии, защищая их от нападений кайдзю, которые появляются уже много лет. Останки этих монстров убирают профессиональные уборщики, один из которых — Кафка Хибино. Он недоволен своей работой, ведь с подросткового возраста мечтал стать членом Корпуса обороны, но все его попытки не увенчались успехом. Однако судьба даёт Кафке второй шанс, когда в его тело проникает паразит, наделяя его способностью превращаться в кайдзю.

