Сколько серий и сколько сезонов в аниме «Поднятие уровня в одиночку»?

Наш ответ:

Сколько сезонов и серий в аниме



«Поднятие уровня в одиночку» — стартовавший в 2024 году аниме-сериал, который сходу полюбился зрителям. Первый сезон включает 12 эпизодов, тогда как второй, выходивший с января по март 2025 года, состоит из 13 эпизодов. Таким образом, сейчас аниме состоит из двух сезонов, включающих в себя 25 эпизодов.



О чем аниме



По сюжету 10 лет назад на Земле появились врата, ведущие в иной мир, где людям позволено охотиться на монстров. Так возникли охотники — воины, сражающиеся с этими существами. Однако далеко не всем удается достичь высокого уровня силы. Сон Джин-у, охотник E-ранга, был одним из самых слабых, и его шансы подняться по ранговой лестнице казались нулевыми. Но однажды судьба завела его в подземелье D-ранга, где он едва не погиб от рук монстров. Именно там Джин-у случайно раскрывает тайну, как становиться сильнее и повышать свой уровень.



Будет ли третий сезон



Впереди зрителей ждет третий сезон аниме, но точная дата продолжения официально не анонсирована. Вероятно, следующие серии появятся не раньше 2026 года.