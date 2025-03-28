Меню
Сколько серий и сезонов в сериале «Сага о Винланде»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Сага о Винланде»?

28 марта 2025
Наш ответ:

«Сага о Винланде» — аниме-сериал, основанный на одноименной исторической манге Макото Юкимуры. Экранизация состоит из двух сезонов. Первый стартовал 7 июля 2019 года и завершился 29 декабря того же года. Второй начал выходить 10 января 2023 года, а заключительный эпизод стал доступен 20 июня 2023 года. Оба сезона включают по 24 серии (всего 48). Продолжительность каждой — около 25 минут. В России первый сезон «Саги о Винланде» доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Действие этой истории разворачивается в эпоху доминирования викингов, которые славились своей суровостью и жестокими обычаями. В центре сюжета — юный Торфинн, являющийся сыном одного из величайших викингов. При этом мальчик вырос без родителя, поскольку тот пал в бою. Торфинн стремится отомстить за смерти отца, но для этого ему сначала нужно обучится военному делу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сага о Винланде
Сага о Винланде боевик, приключения, аниме
2019, Япония
6.0
