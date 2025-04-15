Сколько серий и сезонов в сериале «Монолог фармацевта»?

Аниме-сериал «Монолог фармацевта» состоит из двух сезонов. Каждый включает по 24 серии. Продолжительность каждого эпизода — 24 минуты. Второй сезон стартовал 10 января 2025 года.
«Монолог фармацевта» является классическим историческим детективом, построенным по образцу «Шерлока Холмса»: гениальный сыщик и его задающий вопросы помощник раскрывают покрытые мраком тайны. В этом сериале главную роль Шерлока Холмса играет Мао Мао, а своеобразным доктором Ватсоном является Дзинси, второй по важности персонаж в истории.
