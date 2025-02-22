Сколько серий и сезонов в аниме «Токийский гуль»?

«Токийский гуль» — аниме-сериал в жанре темного фэнтези. Шоу выходило в 2014–2018 годах. Проект включает четыре эпизода и два OVA-выпуска. В каждом из сезонов по 12 эпизодов. Продолжительность каждого — 24 минуты. Основан сериал на манге, созданной Суи Исидой.
Главным героем выступает студент университета Кэн Канэки, на которого однажды нападает гуль — это существа, питающиеся человеческим мясом. Попав в больницу, Кэн подвергается операции, в ходе которой ему ради спасения жизни пересаживают органы могущественного гуля. Таким образом, Кэн сам наполовину становится гулем и теперь тоже вынужден питаться человеческой плотью. Однако протагонист старается сохранить человечность.
