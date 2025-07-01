Сколько серий и сезонов в аниме «Любовь с иголочки»?

Меню
Олег Скрынько 1 июля 2025 Дата обновления: 1 июля 2025
Наш ответ:

«Любовь с иголочки» — аниме-сериал, стартовавший в январе 2022 года. Проект также известен под названием «Эта фарфоровая кукла влюбилась». На данный момент шоу включает два сезона. Первый состоит из 12 эпизодов продолжительностью по 23 минуты каждый. Второй сезон тоже будет насчитывать 12 серий. Премьера состоится 5 июля 2025 года.

По сюжету нелюдимый старшеклассник Годзё Вакана мечтает о том, чтобы в совершенстве овладеть искусством создания японских кукол. Однако парень до сих пор уязвлен случаем из детства, когда его друг Годзё выставил на смех его увлечение. Однажды жизнерадостная и сексуально привлекательная девушка Марин Китагава застает Годзё за шитьем. Эта встреча побуждает парня выйти из тиши и вместе с Марин погрузиться в мир косплея.

