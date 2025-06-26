Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий и сезонов в аниме "Черный клевер"?

Олег Скрынько 26 июня 2025 Дата обновления: 26 июня 2025
Наш ответ:

«Черный клевер» - одно из самых популярных аниме, которое выходило на экраны с 2017 по 2021 год. Всего был выпущен один сезон, включающий в себя 170 эпизодов.

Напоминаем вам сюжет аниме-хита. С самого рождения судьба связала Асту и Юно — их обоих в один день подбросили к дверям церкви в глухой деревне. Они росли вместе в мире, где магия решает всё. Но если Юно с детства проявлял невероятный талант к волшебству, то Аста, сколько ни старался, не мог овладеть даже простейшими заклинаниями. Когда друзьям исполнилось пятнадцать, настал день, когда каждый юный маг получает свой гримуар — книгу заклинаний, определяющую его путь. Но вместо того чтобы объединиться, Аста и Юно стали соперниками. Оба стремятся к одной цели — стать Королём-чародеем, величайшим магом королевства. И теперь их дружба испытывается на прочность, ведь только один из них сможет достичь вершины.

Черный клевер
Черный клевер боевик, аниме , фэнтези
2017, Япония
