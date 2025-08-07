Меню
Сколько серий и сезонов в аниме "Человек-бензопила"?

Сколько серий и сезонов в аниме "Человек-бензопила"?

Олег Скрынько 7 августа 2025 Дата обновления: 7 августа 2025
Наш ответ:

«Человек-бензопила» - один из самых популярных аниме-сериалов 2022 года, который полюбился даже тем зрителям, которые редко смотрят японскую анимацию. Сериал состоит из одного сезона, включающего в себя двенадцать эпизодов. 19 сентября 2025 года выйдет полнометражное продолжение «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Насчет второго сезона информации пока нет. Ожидается, что он выйдет не ранее 2026 года.

Кратко напомним сюжет. Подросток Дэндзи мечтает о простой жизни, но долги, оставленные отцом, заставляют его жить в бедности и работать на якудза. Чтобы выжить, он охотится на демонов вместе со своим необычным питомцем Потитой — существом с бензопилой вместо носа. Однажды якудза предаёт Дэндзи и убивает его, но Потита спасает хозяина, срастившись с ним и став его сердцем. Теперь Дэндзи может превращать свои руки в бензопилы и обладает невероятной регенерацией. Эти способности привлекают Бюро общественной безопасности, которое нанимает его для борьбы с демонами. На новой работе он знакомится с мрачным напарником Аки, дерзкой полудемонессой Пауэр и своей таинственной начальницей Макимой, в которую сразу влюбляется.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе боевик, приключения, анимация
2025, Япония
9.0
Человек-бензопила
Человек-бензопила аниме , боевик, приключения
2022, Япония
0.0
