Сколько серий и сезонов в аниме "Человек-бензопила"?

Наш ответ:

«Человек-бензопила» - один из самых популярных аниме-сериалов 2022 года, который полюбился даже тем зрителям, которые редко смотрят японскую анимацию. Сериал состоит из одного сезона, включающего в себя двенадцать эпизодов. 19 сентября 2025 года выйдет полнометражное продолжение «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Насчет второго сезона информации пока нет. Ожидается, что он выйдет не ранее 2026 года.



Кратко напомним сюжет. Подросток Дэндзи мечтает о простой жизни, но долги, оставленные отцом, заставляют его жить в бедности и работать на якудза. Чтобы выжить, он охотится на демонов вместе со своим необычным питомцем Потитой — существом с бензопилой вместо носа. Однажды якудза предаёт Дэндзи и убивает его, но Потита спасает хозяина, срастившись с ним и став его сердцем. Теперь Дэндзи может превращать свои руки в бензопилы и обладает невероятной регенерацией. Эти способности привлекают Бюро общественной безопасности, которое нанимает его для борьбы с демонами. На новой работе он знакомится с мрачным напарником Аки, дерзкой полудемонессой Пауэр и своей таинственной начальницей Макимой, в которую сразу влюбляется.