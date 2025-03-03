Сколько серий и сезонов в аниме «Блич»?

«Блич» — аниме-сериал, созданный на основе одноименной манги. Оригинальная экранизация выходила в 2004–2012 годах, насчитывая 16 сезонов, в которых 366 эпизодов. Хронометраж каждой серии — в районе 22 минут. В 2022–2024 годах вышло продолжение под названием «Блич: Тысячелетняя кровавая война». Сезон насчитывает 40 эпизодов продолжительностью по 24 минуты. Таким образом, «Блич» состоит из 17 эпизодов (406 серий). Также в эту аниме-франшизу входят четыре фильма, хотя они не связаны с основной сюжетной линией: «Блич: Воспоминания ни о ком» (2006), «Блич: Восстание алмазной пыли» (2007), «Блич: Уходя в пустоту, я зову тебя по имени» (2008), «Блич: Глава из ада» (2010).
