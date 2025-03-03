Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий и сезонов в аниме «Блич»?

Сколько серий и сезонов в аниме «Блич»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 марта 2025 Дата обновления ответа: 3 марта 2025

«Блич» — аниме-сериал, созданный на основе одноименной манги. Оригинальная экранизация выходила в 2004–2012 годах, насчитывая 16 сезонов, в которых 366 эпизодов. Хронометраж каждой серии — в районе 22 минут. В 2022–2024 годах вышло продолжение под названием «Блич: Тысячелетняя кровавая война». Сезон насчитывает 40 эпизодов продолжительностью по 24 минуты. Таким образом, «Блич» состоит из 17 эпизодов (406 серий). Также в эту аниме-франшизу входят четыре фильма, хотя они не связаны с основной сюжетной линией: «Блич: Воспоминания ни о ком» (2006), «Блич: Восстание алмазной пыли» (2007), «Блич: Уходя в пустоту, я зову тебя по имени» (2008), «Блич: Глава из ада» (2010).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Блич
Блич боевик, приключения, аниме , фэнтези
2004, Япония
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше