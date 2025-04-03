Сколько серий и сезонов в аниме «Берсерк»?

«Берсерк» — аниме-сериал в жанре темного средневекового фэнтези, основанный на одноименной манге Кэнтаро Миуры. При этом существует две анимационные адаптации. Оригинальная выходила с 8 октября 1997 года по 1 апреля 1998 года. Общее количество серий — 25. Продолжительность каждой составляет 23 минуты. Вторая адаптация выходила в 2016–2017 годах, включая два сезона по 12 эпизодов (по 25 минут) в каждом.
Кроме того, франшиза включает трилогию аниме фильмов: «Берсерк. Золотой век: Фильм I. Бехерит Властителя» (2012), «Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей» (2012) и «Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие» (2013). В этих картинах изложены те же события, что и в оригинальном аниме-сериале, но с другой рисовкой и дополнительными сценами. Вышедший в 2022 году сериал «Берсерк: Золотой век. Памятное издание» (13 эпизодов) — ремейк оригинального аниме-сериала. «Памятное издание» было смонтировано из материалов, которые вошли в трилогию фильмов. Также были добавлены новые сцены.
Авторизация по e-mail