Раз предыдущий (покойный) император является отцом нынешнего императора, тогда почему Джинши является формально младшим братом императора.

Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек

Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов

«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик

Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»

«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите

Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?

Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж

Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали

До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры

Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года