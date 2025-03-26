Меню
Раз предыдущий (покойный) император является отцом нынешнего императора, тогда почему Джинши является формально младшим братом императора.
Раз предыдущий (покойный) император является отцом нынешнего императора, тогда почему Джинши является формально младшим братом императора.
Задаёт вопрос:
Яна Литвинова
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
Яна Нескин
29 марта 2025, 19:15
от Динши скрывают его титул.Он сын императора, тк детей подменили
29 марта 2025, 19:15
