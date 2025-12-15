Оповещения от Киноафиши
Почему не выходит "Киберслав"?

Почему не выходит "Киберслав"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 декабря 2025 Дата обновления ответа: 15 декабря 2025

«Киберслав» — проект «Кинопоиска», который позиционируется как «первое российское аниме». Премьера пилотного эпизода мультсериала состоялась еще в конце 2024 года, однако новых серий не последовало.

Рассказываем, почему так вышло, а также когда ждать заветное продолжение.

Почему не выходит «Киберслав»

Причина кроется в том, что пилотный эпизод стало пробой пера, после чего авторы приступили к работе над остальными эпизодами. Их создание и последующая озвучка — труд крайне кропотливый и продолжительный. В итоге лишь теперь, в декабре 2025 года, стриминг «Кинопоиск» раскрыл дату выхода новых эпизодов. Публикуем подробный график:

  • 2 серия — 30 декабря 2025 года
  • 3 серия — 30 декабря 2025 года
  • 4 серия — 30 декабря 2025 года

О чем аниме:

В альтернативной Древней Руси, где магия соседствует с высокими технологиями, богатырь-полукровка по имени Киберслав расследует жестокое убийство в княжеской семье. Чтобы найти убийцу, ему предстоит разобраться, кто стоит за преступлением: мятежные люди, недовольные властью, или древняя нечисть, что скрывается в окрестных лесах. Расследование ведётся в мире кибернетики, плазменных мечей и боевых роботов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Киберслав
Киберслав анимация, боевик, фантастика
2024, Россия
7.0
