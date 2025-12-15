«Киберслав» — проект «Кинопоиска», который позиционируется как «первое российское аниме». Премьера пилотного эпизода мультсериала состоялась еще в конце 2024 года, однако новых серий не последовало.



Рассказываем, почему так вышло, а также когда ждать заветное продолжение.

Почему не выходит «Киберслав»

Причина кроется в том, что пилотный эпизод стало пробой пера, после чего авторы приступили к работе над остальными эпизодами. Их создание и последующая озвучка — труд крайне кропотливый и продолжительный. В итоге лишь теперь, в декабре 2025 года, стриминг «Кинопоиск» раскрыл дату выхода новых эпизодов. Публикуем подробный график:

2 серия — 30 декабря 2025 года

3 серия — 30 декабря 2025 года

4 серия — 30 декабря 2025 года

О чем аниме: