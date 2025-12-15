Почему не выходит "Киберслав"?

«Киберслав» — проект «Кинопоиска», который позиционируется как «первое российское аниме». Премьера пилотного эпизода мультсериала состоялась еще в конце 2024 года, однако новых серий не последовало.
Рассказываем, почему так вышло, а также когда ждать заветное продолжение.
Причина кроется в том, что пилотный эпизод стало пробой пера, после чего авторы приступили к работе над остальными эпизодами. Их создание и последующая озвучка — труд крайне кропотливый и продолжительный. В итоге лишь теперь, в декабре 2025 года, стриминг «Кинопоиск» раскрыл дату выхода новых эпизодов. Публикуем подробный график:
В альтернативной Древней Руси, где магия соседствует с высокими технологиями, богатырь-полукровка по имени Киберслав расследует жестокое убийство в княжеской семье. Чтобы найти убийцу, ему предстоит разобраться, кто стоит за преступлением: мятежные люди, недовольные властью, или древняя нечисть, что скрывается в окрестных лесах. Расследование ведётся в мире кибернетики, плазменных мечей и боевых роботов.
Авторизация по e-mail