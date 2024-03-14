Меню
Почему аниме так называется?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 марта 2024

Как нетрудно догадаться, японское слово «аниме» восходит к английскому animation, то есть «анимация». Это объясняется тем, что первые японские мультипликационные фильмы, появившиеся еще в самом начале XX века, создавались под влиянием западных анимационных техник.

Поскольку японцам трудно произносить оригинальное английское слово полностью, оно было сокращено. Также существует версия, что японцы предпочли именно форму «аниме» не из-за удобства, а по причине того, что такой вариант обнаруживает более отчетливую привязку к латинскому корню anima, что значит «душа». В английском же слово animation имеет два значения: 1) анимация (мультипликация); 2) воодушевление; вдохновение, оживление. Как бы то ни было, слово «аниме» закрепилось не только в Стране восходящего солнца, но и в других языках, включая русский. Примечательно, что Японии «аниме» обозначает любую анимацию, а не только японскую.

