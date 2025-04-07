Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Откуда взялись титаны из аниме «Атака титанов»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 апреля 2025 Дата обновления ответа: 7 апреля 2025

«Атака титанов» — необычайно популярный аниме-сериал для взрослых, выходившее в 2013–2023 годах. Действие разворачивается в будущем, когда оставшиеся в живых люди, спрятавшись за высокими стенами, ведут отчаянную борьбу с гигантскими людоедами, которые известны как титаны. По сюжету подростки Эрен и Микаса становятся свидетелями нападения титанов на деревню. На глазах Эрена один из монстров убивает и съедает его мать. Он клянется отомстить, истребив всех титанов.

В дальнейшем выясняется, что титаны некогда были людьми, проживавшими в стране под названием Элдия. Выглядят титаны как обнаженные люди без гениталий, хотя у каждого есть свои внешние особенности. В титанов элдийцы были превращены своим же народом при помощи специальной сыворотки.

