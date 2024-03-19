О чем сериал "Синий экзорцист"?

Братья Рине и Юкио Окимура выросли как сироты в храме священника и экзорциста Фудзимото. Рин, хоть и обладает добрым характером, но склонен к вспыльчивости, беспечности и частым дракам. В то время как Юкио, наоборот, умен, трудолюбив и мечтает стать врачом.



В действительности разница между братьями куда сильнее: Рин является полудемоном и, что удивительнее, сыном самого Сатаны. Когда его демонические силы проявляются, Сатана находит своего отпрыска и пытается вернуть его домой. Рину удается спастись, однако ценой за это становится гибель Фудзимото, защищавшего своего приемного сына.



В итоге Рин принимает решение стать экзорцистом и отомстить своему отцу-демону. Для этого он и Юкио поступают в специальную закрытую школу.