Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме О чем сериал "Синий экзорцист"?

О чем сериал "Синий экзорцист"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 марта 2024

Братья Рине и Юкио Окимура выросли как сироты в храме священника и экзорциста Фудзимото. Рин, хоть и обладает добрым характером, но склонен к вспыльчивости, беспечности и частым дракам. В то время как Юкио, наоборот, умен, трудолюбив и мечтает стать врачом.

В действительности разница между братьями куда сильнее: Рин является полудемоном и, что удивительнее, сыном самого Сатаны. Когда его демонические силы проявляются, Сатана находит своего отпрыска и пытается вернуть его домой. Рину удается спастись, однако ценой за это становится гибель Фудзимото, защищавшего своего приемного сына.

В итоге Рин принимает решение стать экзорцистом и отомстить своему отцу-демону. Для этого он и Юкио поступают в специальную закрытую школу.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246
25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше