На какой главе закончилось аниме "Подземелье вкусностей"?

Наш ответ:

"Подземелье вкусностей" — одно из самых обсуждаемых аниме первой половины 2024 года. Этот сезон основан на одноименной манге и завершился на 24-й главе 4-го тома. Впереди поклонников ждет продолжение захватывающей истории, однако точная дата выхода пока остается тайной.



Сюжет рассказывает о Лае Тордон, который оказался перед сложным выбором: спасти сестру Фалин или отправиться за снаряжением. Братская любовь взяла верх, но теперь перед Лаем стоит новая задача. Каждый шаг в подземелье требует много сил, а запасов еды нет. Но кто сказал, что убитых монстров нельзя приготовить? Лаю придется освоить секреты полевой кулинарии, чтобы выжить в этом жестоком мире. В новом сезоне он продолжит сражаться с монстрами и превращать их в экстравагантные деликатесы, попутно решая собственные задачи.