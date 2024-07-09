Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме На какой главе закончилось аниме «Кайдзю № 8»?

На какой главе закончилось аниме «Кайдзю № 8»?

Олег Скрынько 9 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Кайдзю № 8» — японский аниме-сериал, состоящий на данный момент из одного сезона, который выходил с 13 апреля по 29 июня 2024 года. Сезон состоит из двенадцати эпизодов. Уже анонсировано продолжение, но дата премьеры второго сезона пока не анонсирована. Сериал основан на одноименной манге, автором которой является Наоя Мацумото. На данный момент вышли 13 томов. Первый сезон аниме-адаптации заканчивается на 38-й главе.

Действие этой истории разворачивается в мире, где людей много лет терроризируют появляющиеся по всей Японии монстры-кайдзю. Защищают мирное население бойцы из отряда «Корпус обороны». Главным героем выступает Кафка Хибино, который мечтает присоединиться к «Корпусу обороны», но вынужден прозябать в другом отряде, который занимается очисткой территории от остатков убитых кайдзю. Однажды Кафка оказывается заражен паразитом, вследствие чего получает возможность сам превращаться в кайдзю. Это побуждает протагониста все-таки осуществить свою мечту, присоединившись к «Корпусу обороны».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кайдзю № 8
Кайдзю № 8 аниме , ужасы, фантастика
2024, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше