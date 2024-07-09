На какой главе закончилось аниме «Кайдзю № 8»?

Наш ответ:

«Кайдзю № 8» — японский аниме-сериал, состоящий на данный момент из одного сезона, который выходил с 13 апреля по 29 июня 2024 года. Сезон состоит из двенадцати эпизодов. Уже анонсировано продолжение, но дата премьеры второго сезона пока не анонсирована. Сериал основан на одноименной манге, автором которой является Наоя Мацумото. На данный момент вышли 13 томов. Первый сезон аниме-адаптации заканчивается на 38-й главе.



Действие этой истории разворачивается в мире, где людей много лет терроризируют появляющиеся по всей Японии монстры-кайдзю. Защищают мирное население бойцы из отряда «Корпус обороны». Главным героем выступает Кафка Хибино, который мечтает присоединиться к «Корпусу обороны», но вынужден прозябать в другом отряде, который занимается очисткой территории от остатков убитых кайдзю. Однажды Кафка оказывается заражен паразитом, вследствие чего получает возможность сам превращаться в кайдзю. Это побуждает протагониста все-таки осуществить свою мечту, присоединившись к «Корпусу обороны».