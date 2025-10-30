«Ванпанчмена» — один из самых популярных аниме-сериалов наших дней.

Синопсис гласит:

Сайтама — самый сильный герой на планете, способный победить любого врага одним лишь ударом. Но его жизнь далека от героической: он лыс, скучает и ищет хоть кого-то, кто сможет бросить ему вызов. Пока же он проводит дни, легко и нехотя расправляясь с монстрами и злодеями, которые посмели нарушить его покой.

На какой главе заканчивается 2 сезон «Ванпанчмена»

В первых 2 сезонах аниме экранизировано 84 главы оригинальной манги.



Автором оригинальной манги является японский мангака, известный под псевдонимом ONE. Именно он начал публиковать этот веб-комикс в открытом доступе в интернете ещё в 2009 году. Главной особенностью проекта стало то, что в 2012 году была запущена его полномасштабная адаптация с совершенно новыми, профессиональными иллюстрациями. За рисование этой версии, которая и принесла манге мировую известность, отвечает художник Юсукэ Мурата, при этом ONE продолжает курировать сценарий и общее развитие сюжета.



Издание стало настоящим бестселлером. Например, в России права на его выпуск приобрело издательство «Азбука-Аттикус». Тиражные показатели в Японии впечатляют: если в 2017 году общий тираж превышал 14 миллионов экземпляров, то к апрелю 2020 года было продано уже более 30 миллионов копий, что красноречиво свидетельствует о её огромной популярности.