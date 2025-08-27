Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Кто умер в аниме «Магическая битва»?

Кто умер в аниме «Магическая битва»?

Олег Скрынько 27 августа 2025 Дата обновления: 27 августа 2025
Наш ответ:

«Магическая битва» — аниме-сериал, в котором сочетаются фэнтези, боевик и хоррор. Проект основан на одноименно манге Гэгэ Акутами. Первый сезон экранизации вышел в 2021 году, а второй — в 2023 году.

О чем сериал

Действие разворачивается в мире, где демоны питаются людьми. Некогда самый сильных из демонов был побежден, а части его тела оказались в разных уголках мира. Тот, кому удастся их собрать, получит неограниченную власть. Главным героем выступает парень Юдзи Итадори, который ухаживает за больным дедушкой и записывается в оккультный клуб. В дальнейшем он оказывается вовлечен в борьбу за судьбу человечества.

Кто был убит по ходу событий?

  • Дзюнпэй Ёсино (убит Махито)
  • Мехамару (убит Махито)
  • Ханами (убит Сатору Годжо)
  • Дагон (убит Тоджи Фушигуро)
  • Тоджи Фушигоро (сначала убит Сатору Годжо, потом совершил самоубийство)
  • Дзёго (убит Сукуной)
  • Кенто Нанами (убит Махито)
  • Махито (убит Кендзяку)
  • Яга (убит Гакугандзи)
  • Май (убита Оги Дзенином)
  • Юки Цукумо (убита Кендзяку)
  • Сатору Годжо (убит Сукуной)
  • Кендзяку (убит Ютой Оккоцу)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Магическая битва
Магическая битва боевик, аниме , фэнтези
2020, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше