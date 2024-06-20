Кто такой Им из аниме "Ван Пис"?

Им — истинный верховный правитель Мирового Правительства, тайно занимающий Пустой трон и обладающий безусловной властью даже над Горосэями. Его существование скрывается от всех, включая правительственные организации и остальной мир, чтобы поддерживать иллюзию отсутствия единственного правителя. Им впервые появляется в арке Совета Королей. Благодаря своему высокому статусу и решающим действиям, он становится одним из ключевых антагонистов Финальной саги и всей серии One Piece.
"Ван Пис" — популярное японское аниме, в котором рассказывается о юноше по имени Луффи из маленькой прибрежной деревни, мечтающем стать пиратом. В детстве он случайно съел дьявольский плод резина-резина, который наделил его невероятными способностями. Повзрослев, Луффи отправляется в путешествие, стремясь найти величайшее сокровище.
