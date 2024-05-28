Кто такой Боевой Цып в аниме «Борьба в прямом эфире»?

Наш ответ:

Боевой Цып — один из персонажей аниме-сериала «Борьба в прямом эфире». Это шоу, основанное на одноименной манхве, стартовало в апреле 2024 года и продолжает выходит в настоящее время. Главным героем является школьник Ю Хобин, который подвергается жестокой травле и насмешками со стороны своего одноклассника. Мучитель Ю Хобина пользуется большой популярностью, поскольку на его Ньютуб-канале много подписчиков. Однажды протагонист решает дать отпор обидчику. Ю Хобин начинает смотреть видеоролики, в которых загадочный человек в маске, известный как Боевой Цып, обучает парня эффективным боевым приемам. Кто же скрывается под личиной Боевого Цыпа? Этим человеком оказывается отец Гаёль — это девочка в желтой ветровке, которая следит за Ю Хобином. В прошлом она тоже обучалась у Боевого Цыпа.