Кто такие кайдзю?

Кайдзю — японское слово, означающее «странный зверь» или «монстр», часто используемое в жанре токусацу. Связанные термины включают кайдзю эйга (фильмы о монстрах), кайдзин (гуманоидные монстры), и дайкайдзю (разнообразные виды монстров). Самый известный кайдзю — Годзилла, а другие популярные — Мотра, Ангирус, Родан, Гамера и Кинг Гидора. Ультра-кайдзю — это монстры из «Ультра-серии».
В аниме "Кайдзю №8" элитное подразделение Корпус обороны защищает людей от кайдзю. Кафка Хибино, недовольный своей работой уборщика останков монстров, получает возможность осуществить свою мечту присоединиться к Корпусу, когда в его тело проникает паразит, дающий ему способность превращаться в кайдзю.
