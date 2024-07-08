Меню
Кто такие кайдзю?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Кайдзю — японское слово, означающее «странный зверь» или «монстр», часто используемое в жанре токусацу. Связанные термины включают кайдзю эйга (фильмы о монстрах), кайдзин (гуманоидные монстры), и дайкайдзю (разнообразные виды монстров). Самый известный кайдзю — Годзилла, а другие популярные — Мотра, Ангирус, Родан, Гамера и Кинг Гидора. Ультра-кайдзю — это монстры из «Ультра-серии».

В аниме "Кайдзю №8" элитное подразделение Корпус обороны защищает людей от кайдзю. Кафка Хибино, недовольный своей работой уборщика останков монстров, получает возможность осуществить свою мечту присоединиться к Корпусу, когда в его тело проникает паразит, дающий ему способность превращаться в кайдзю.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кайдзю № 8
Кайдзю № 8 аниме , ужасы, фантастика
2024, Япония
0.0
