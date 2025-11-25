Кто сильнее: Человек-бензопила или Человек-катана?

«Человек-бензопила» — хитовый аниме-сериал, основанный на одноименной манге Тацуки Фудзимото. Действие разворачивается в мире, в котором демоны, порожденные человеческими страхами, сосуществуют с людьми. В центре сюжета — парень Дэндзи, который переродился в Человека-бензопилу.

Человек-бензопила сильнее Человека-катаны?

В прямом столкновении сильнее Человек-бензопила, так как он победил Человека-катану в манге и аниме «Человек-бензопила», разрезав его пополам. Хотя Человек-катана очень живуч и почти неуязвим для обычных атак, Дэндзи смог одолеть его благодаря своей скорости и изобретательности, а также тому, что он оказался более стойким в бою.