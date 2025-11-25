Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Кто сильнее: Человек-бензопила или Человек-катана?

Кто сильнее: Человек-бензопила или Человек-катана?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 ноября 2025 Дата обновления ответа: 25 ноября 2025

«Человек-бензопила» — хитовый аниме-сериал, основанный на одноименной манге Тацуки Фудзимото. Действие разворачивается в мире, в котором демоны, порожденные человеческими страхами, сосуществуют с людьми. В центре сюжета — парень Дэндзи, который переродился в Человека-бензопилу.

Человек-бензопила сильнее Человека-катаны?

В прямом столкновении сильнее Человек-бензопила, так как он победил Человека-катану в манге и аниме «Человек-бензопила», разрезав его пополам. Хотя Человек-катана очень живуч и почти неуязвим для обычных атак, Дэндзи смог одолеть его благодаря своей скорости и изобретательности, а также тому, что он оказался более стойким в бою.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек-бензопила
Человек-бензопила аниме , боевик, приключения
2022, Япония
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Где снимали сериал "Полная совместимость"? 1 комментарий
Не только «Метод» и «Мосгаз» цепляет: 3 российских детектива, которые многие пропустили, а зря
В саге об этом ни слова: почему красавец Том Реддл из «Гарри Поттера» превратился в змееподобного Волан-де-Морта
Сравнивают с «Чернобылем» и «Левиафаном»: у Netflix есть крутой 5-серийный триллер по реальной трагедии в море
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте
Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения
«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом?
Нашли 3 крутых российских сериала про разведчиков: интригуют не хуже детективов – №1 от создателей «Невского»
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам
Вера в СИЗО, криминальная война и новый серийник: что случится в первых 10 сериях «Первого отдела 5»
В 5 фильмах СССР были самые теплые объятия: вспомните названия этих кинолент по кадрам? (тест для продвинутых)
На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше