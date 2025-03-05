Кто поет в оппенинге 2 сезон аниме "Поднятие уровня в одиночку"?

В начале 2025 года состоялась премьера второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку», получившего подзаголовок «Восстаньте из тени». В честь этого студия A-1 и компания Aniplex выпустили новые музыкальные темы. Опенинг украшает энергичная композиция ReawakeR, исполненная японской певицей LiSA и Феликсом из K-Pop группы Stray Kids. Завершающая тема — рок-композиция UN-APEX от Тору «TK» Китадзимы (Ling Tosite Sigure).
Сюжет аниме строится вокруг загадочного портала, откуда на Землю хлынули монстры. Охотники, обладающие сверхспособностями, противостоят им, зачищая разломы, похожие на подземелья из MMORPG. Главный герой, признанный самым слабым среди охотников, после опасного рейда получает уникальную способность повышать свой уровень, становясь всё сильнее.
