Кто озвучивал персонажей в аниме "Человек-бензопила. Фильм. История Резе"?

Кто озвучивал персонажей в аниме "Человек-бензопила. Фильм. История Резе"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 января 2026 Дата обновления ответа: 12 января 2026

«Человек-бензопила. Фильм. История Резе» — продолжение одноименного аниме-сериала, которого можно было посмотреть в официальном российском прокате.

Дэндзи (Denji):

  • Михаил Тихонов (основной дубляж)
  • Ислам Ганджаев (озвучка от Flarrow Films)


Рэзэ (Reze):

  • Евгения Лучникова (основной дубляж)
  • Анастасия Филимонова (озвучка от Flarrow Films)


Аки Хаякава (Aki Hayakawa):

  • Александр Гаврилин (основной дубляж)
  • Егор Васильев (озвучка от Flarrow Films)


Ангел Дьявол (Angel Devil):

  • Валентина Варлашина (основной дубляж)
  • Алиса Ефименко (озвучка от Flarrow Films)


Бим, Дьявол-Акула (Beam, Shark Fiend):

  • Данил Евдокименко (основной дубляж)
  • Ахилл Намазов (озвучка от Flarrow Films)

О чем аниме:

После свидания с Макимой Дэндзи уверен, что покорён навсегда. Однако судьба подкидывает ему новое испытание. Спасаясь от дождя в телефонной будке, он знакомится с милой девушкой по имени Рэдзэ. Она легко увлекает его в кафе, где работает, и Дэндзи, теряя волю, становится её постоянным гостем. С каждым днём его чувства к обаятельной Рэдзэ крепнут, ставя под сомнение его недавнюю решимость быть верным Макиме.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония
8.0
