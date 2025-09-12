Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Кто озвучивает персонажей в аниме "Дандадан"?

Кто озвучивает персонажей в аниме "Дандадан"?

Олег Скрынько 12 сентября 2025 Дата обновления: 12 сентября 2025
Наш ответ:

«Дандадан» — популярный анимационный сериал японского производства, ставший одним из самых популярных за последние годы.

Синопсис гласит:

Старшеклассница Момо Аясэ уверена, что призраки реальны. Она встречает одноклассника Кэна Такакуру, который, наоборот, убеждён в существовании инопланетян. Между ними разгорается спор, и чтобы доказать свою правоту, ребята отправляются в загадочные места, где сталкиваются с невероятным открытием — оба их убеждения оказываются верны.

Кто озвучивает персонажей в аниме «Дандадан»

Вот список актеров, которые озвучивают персонажей в японском оригинале:

  • Шион Вакаяма — Момо Аясэ MovieMeter+2Anime Characters Database+2
  • Нацуки Ханаэ — Окарун / Кэн Таканакура Anime Hunch+3UnGeek+3MovieMeter+3
  • Маюми Танака — Turbo Granny MovieMeter+2UnGeek+2
  • Кадзуя Накаи — Serpoian (инопланетянин Серпо) UnGeek+1
  • Нана Мидзуки — Сейко Аясэ Anime Characters Database+2MovieMeter+2
  • Аяне Сакура — Айра Сиратори MovieMeter+1
  • Кайто Ишикава — Джиджи (Jiji / Jin Enjōji)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дандадан
Дандадан аниме
2024, Япония
10
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше