Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку» и сколько в нем будет серий?

Когда выйдет второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку» и сколько в нем будет серий?

Олег Скрынько 9 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

О продлении аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку» студия A-1 Pictures официально объявила 30 марта — именно в этот день состоялась премьера заключительного эпизода дебютного сезона. Кроме того, был представлен тизер предстоящих серий. При этом дата релиза второго сезона пока не установлена. Предполагается, что премьера состоится в конце 2024 года или же в начале 2025 года. Также нет информации о количестве эпизодов. Вероятно, как и в случае с первым сезоном, их будет 13. Второй сезон получил подзаголовок «Восстанье из тени».

Действие аниме разворачивается на Земле, которая пересеклась с потусторонней реальностью, где обитают монстры. Им противостоят превратившиеся в охотников люди, обладающие сверхъестественными способностями. Главный герой — считающийся самым слабым охотник по имени Сон Джин-у. Он стремится получить признание со стороны маститых коллег.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поднятие уровня в одиночку
Поднятие уровня в одиночку аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше