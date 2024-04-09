Когда выйдет второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку» и сколько в нем будет серий?

Наш ответ:

О продлении аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку» студия A-1 Pictures официально объявила 30 марта — именно в этот день состоялась премьера заключительного эпизода дебютного сезона. Кроме того, был представлен тизер предстоящих серий. При этом дата релиза второго сезона пока не установлена. Предполагается, что премьера состоится в конце 2024 года или же в начале 2025 года. Также нет информации о количестве эпизодов. Вероятно, как и в случае с первым сезоном, их будет 13. Второй сезон получил подзаголовок «Восстанье из тени».



Действие аниме разворачивается на Земле, которая пересеклась с потусторонней реальностью, где обитают монстры. Им противостоят превратившиеся в охотников люди, обладающие сверхъестественными способностями. Главный герой — считающийся самым слабым охотник по имени Сон Джин-у. Он стремится получить признание со стороны маститых коллег.