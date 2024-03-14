Когда выйдет третий сезон «Магической битвы»?

На данный момент дата премьеры третьего сезона аниме-сериала «Магическая битва» не анонсирована. Предполагается, что релиз состоится не раньше 2025 года. Шоу дебютировало в 2020 году, тогда как второй сезон увидел свет спустя три года. Не исключено, что такой же перерыв будет между вторым и третьим сезонами.



Что до количества серий в третьем сезоне, то официальной информации на этот счет тоже пока нет. Вероятно, он будет состоять из 23 или 24 серий. Предстоящий сезон будет основан на сюжетной арке «Смертельная миграция» из оригинальной манги Гэгэ Акутами. Главным персонажам доведется противостоять древнему могущественному чародею Кэндзяку. Его план заключается в том, чтобы изменить человечество с помощью проклятой энергии.



Напомним, что данная аниме-франшиза, кроме двух имеющихся сезонов, включает полнометражную «Магическую битву 0. Фильм» (2021).