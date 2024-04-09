Меню
Когда выйдет третий сезон аниме «Магия и мускулы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 апреля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Третий сезон аниме-сериала «Магия и мускулы» на данный момент официально не анонсирован, но ожидается, что новые эпизоды начнут выходить зимой 2025 года. Шоу завоевало достаточное количество поклонников, так что закрытие проекту не грозит. Кроме того, оригинальная манга уже завершена, что дает создателям готовую основу для третьего сезона. Производством занимается студия A-1 Pictures.

«Магия и мускулы» — фэнтезийная сага, являющаяся пародией на «Гарри Поттера» и напоминающая «Ванпанчмена». Действие разворачивается в мире, населенном волшебниками. Благополучие и карьера здесь напрямую зависят от магических способностей, потому те, кто их лишен, оказываются маргиналами. Главный герой в лице парня по имени Мэш родился без волшебных умений, но благодаря своему отцу он обретает силу, с помощью которой юноша может бороться с магией. Он попадает в школу чародейства и стремится ее окончить.

