Когда выйдет пятый сезон аниме «Черный клевер»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 июня 2025 Дата обновления ответа: 26 июня 2025

«Черный клевер» — фэнтезийный аниме-сериал, основанный на одноименной сёнэн-манги Юки Табаты. Премьера экранизации состоялась 3 октября 2017 года. Шоу включает четыре сезона, общее количество серий — 170. Четвертый сезон завершился в марте 2021 года, а в июне 2023 года на стрим-сервисе Netflix вышел полнометражный аниме-фильм «Черный клевер: Меч короля магов», представляющий собой продолжение истории, начатой в сериале. К сожалению, пятый сезон пока официально не анонсирован, но ходят слухи, что вскоре создатели наконец поделятся обнадеживающими новостями о будущем «Черного клевера». Примечательно, что манга продолжает выходить, так что новый материал для аниме имеется.

Черный клевер
Черный клевер боевик, аниме , фэнтези
2017, Япония
8.0
