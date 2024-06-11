Меню
Когда выйдет продолжение аниме "Реинкарнация безработного"?

Когда выйдет продолжение аниме "Реинкарнация безработного"?

Олег Скрынько 11 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Культовый аниме-сериал продолжает выходить на японском телевидении прямо сейчас. 9 июня 2025 года состоялась премьера 21 серии 2 сезона «Реинкарнация безработного», тогда как выход оставшихся намечен на 16, 23 и 30 июня, после чего второй сезон подойдет к концу. Продлят ли аниме на третий сезон - неизвестно.

Для нашего тридцатичетырёхлетнего безработного отаку, который, наконец, принимает решение изменить свою малопримечательную жизнь, удар грузовика становится неожиданным финалом. Однако это лишь начало его приключений, ведь он просыпается в теле ребёнка в ином мире, где магия и рыцарские поединки – обычное дело. Теперь он – Рудеус Грейрат, и перед ним открывается новая жизнь, полная опасностей и чудес этого мира.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире приключения, аниме , фэнтези, мелодрама
2021, Япония
0.0
