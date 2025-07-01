Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет продолжение аниме "Кайдзю 8"?

Когда выйдет продолжение аниме "Кайдзю 8"?

Олег Скрынько 1 июля 2025 Дата обновления: 1 июля 2025
Наш ответ:

«Кайдзю 8» - один из самых популярных аниме-сериалов 2024 года, который сразу же продлили на второй сезон. К счастью, ждать продолжение осталось недолго: новые серии начнут выходить уже 19 июля 2025 года.

Напоминаем сюжет сериала. Корпус обороны — элитное военное подразделение, которое защищает Японию от нашествия кайдзю, уже много лет терроризирующих страну. После каждого сражения за расчистку разрушений и останков монстров берутся профессиональные уборщики. Среди них — Кафка Хибино, который с юности мечтал вступить в Корпус, но так и не смог пройти отбор. Всё меняется, когда в его тело проникает загадочный паразит, дарующий ему невероятную силу — способность превращаться в кайдзю. Теперь у Кафки появляется шанс наконец осуществить свою мечту и сражаться наравне с теми, кого он всегда восхищался. Но сможет ли он контролировать эту опасную силу? И кем он станет — защитником или новой угрозой?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кайдзю № 8
Кайдзю № 8 аниме , ужасы, фантастика
2024, Япония
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше