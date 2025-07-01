Когда выйдет продолжение аниме "Кайдзю 8"?

Наш ответ:

«Кайдзю 8» - один из самых популярных аниме-сериалов 2024 года, который сразу же продлили на второй сезон. К счастью, ждать продолжение осталось недолго: новые серии начнут выходить уже 19 июля 2025 года.



Напоминаем сюжет сериала. Корпус обороны — элитное военное подразделение, которое защищает Японию от нашествия кайдзю, уже много лет терроризирующих страну. После каждого сражения за расчистку разрушений и останков монстров берутся профессиональные уборщики. Среди них — Кафка Хибино, который с юности мечтал вступить в Корпус, но так и не смог пройти отбор. Всё меняется, когда в его тело проникает загадочный паразит, дарующий ему невероятную силу — способность превращаться в кайдзю. Теперь у Кафки появляется шанс наконец осуществить свою мечту и сражаться наравне с теми, кого он всегда восхищался. Но сможет ли он контролировать эту опасную силу? И кем он станет — защитником или новой угрозой?