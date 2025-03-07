Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет продолжение аниме "Адский рай"?

Когда выйдет продолжение аниме "Адский рай"?

Олег Скрынько 7 марта 2025 Дата обновления: 7 марта 2025
Наш ответ:

«Адский рай» — крайне популярный аниме-сериал, первый сезон которого выходил с апреля по июль 2023 года. После его завершения создатели объявили о продолжении, а второй сезон назначен на январь 2026 года.

Напомним вам сюжет японского хита, покорившего весь мир. Действие переносит зрителей во времена правления династии Токугава. Главный герой — один из самых искусных ниндзя и печально известный наёмный убийца, попавший в плен. Однако у него появляется шанс избежать смертной казни. Чтобы выжить, он должен отправиться на загадочный остров, окутанный мифами, и отыскать легендарный эликсир бессмертия. В основе сценария аниме лежит японская серия манги, написанная и проиллюстрированная Юдзи Каку и выходившая с 2018 по 2021 год.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Адский рай
Адский рай аниме , приключения, боевик
2023, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше