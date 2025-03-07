Когда выйдет продолжение аниме "Адский рай"?

Наш ответ:

«Адский рай» — крайне популярный аниме-сериал, первый сезон которого выходил с апреля по июль 2023 года. После его завершения создатели объявили о продолжении, а второй сезон назначен на январь 2026 года.



Напомним вам сюжет японского хита, покорившего весь мир. Действие переносит зрителей во времена правления династии Токугава. Главный герой — один из самых искусных ниндзя и печально известный наёмный убийца, попавший в плен. Однако у него появляется шанс избежать смертной казни. Чтобы выжить, он должен отправиться на загадочный остров, окутанный мифами, и отыскать легендарный эликсир бессмертия. В основе сценария аниме лежит японская серия манги, написанная и проиллюстрированная Юдзи Каку и выходившая с 2018 по 2021 год.